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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عشان رمضان .. طريقة عمل الخشاف بالمنزل

الخشاف
الخشاف

ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل الخشاف فى المنزل، لأنه من الأطعمة الأساسية المرتبطة بشهر رمضان وغني بالعناصر الغذائية الأساسية التى يحتاجها الجسم بعد صيام يوم طويل.

نقدم لكم طريقة عمل الخشاف من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.

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مقادير الخشاف:

1 كوب قراصية  بدون بذر
1 كوب مشمش مجفف 
1 كوب تين مجفف 
1 كوب زبيب 
1 كوب لوز مقشر 
1 كوب كركديه ناشف 
ماء سكر

طريقة أخرى لتقديم الخشاف
طريقة أخرى لتقديم الخشاف

طريقة عمل الخشاف:

* يضاف الماء المغلي للكركديه ثم السكر ويقلب جيدا .
* تقطع الفواكه المجففة إلى أجزاء متوسطة أو صغيرة حسب الرغبة ثم يضاف الزبيب. 
* ضعي ماء الكركديه على الفواكه المجففة والزبيب ويقلب ويقدم ويمكن إضافة اللوز أو تناول الخشاف بدونه وذلك حسب الرغبة. 
 

الخشاف طريقة عمل الخشاف شهر رمضان الشيف أميرة شنب الكركدية مكونات الخشاف

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