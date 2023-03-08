طريقة عمل الكنافة العادية بمذاق شهى ومميز

تعد الكنافة من الأكلات التراثية المرتبطة بشهر رمضان فى مصر والبلاد العربية ولكن لا تتطقن جميع السيدات طريقة عمل الكنافة بمذاق شهى فى المنزل .



وبمناسبة اقتراب شهر رمضان نقدم لكم طريقة عمل الكنافة العادية بمذاق شهى وذلك من خلال خطوات الشيف حسن.

مقادير الكنافة:

كيلو من الكنافة

150 جم سكر بودرة

250 جم سمنة سائلة



طريقة عمل الكنافة:

قومي بفك الكنافة بلطف في صينية كبيرة بعيد عن النار ثم أضيفي عليها سكر البودرة والسمنة السائلة ونقلبهم جيدا

ادهني الصينية سمنة من الداخل ووزعى فيها الكنافة وادخليها الفرن لمدة 25 دقيقة لتنضج وتصبح شهية ومميزة.