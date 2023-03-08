عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكنافة العادية بمذاق شهى ومميز

طريقة عمل الكنافة
طريقة عمل الكنافة العادية بمذاق شهى ومميز

تعد الكنافة من الأكلات التراثية المرتبطة بشهر رمضان فى مصر والبلاد العربية ولكن لا تتطقن جميع السيدات طريقة عمل الكنافة بمذاق شهى فى المنزل .

الكنافة الكدابة لأول أيام رمضان .. إليك طريقة التحضير

ولو بكمية قليلة.. الممنوعون من الياميش في رمضان

كثرة التبول والعطش تكشف الإصابة بهذا المرض الخطير| غير السكري

قبل رمضان .. طريقة عمل مخلل الجزر بوصفة سريعة


وبمناسبة اقتراب شهر رمضان نقدم لكم طريقة عمل الكنافة العادية بمذاق شهى وذلك من خلال خطوات الشيف حسن.
مقادير الكنافة:
كيلو من الكنافة
150 جم سكر بودرة
250 جم سمنة سائلة


طريقة عمل الكنافة:

قومي بفك الكنافة بلطف في صينية كبيرة بعيد عن النار ثم أضيفي عليها سكر البودرة والسمنة السائلة ونقلبهم جيدا
ادهني الصينية سمنة من الداخل ووزعى فيها الكنافة وادخليها الفرن لمدة 25 دقيقة لتنضج وتصبح شهية ومميزة.

الكنافة شهر رمضان طريقة عمل الكنافة الكنافة العادية طريقة عمل الكنافة العادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة تهز الإسكندرية.. زوج ينهي حياة زوجته وأبيها وأمها وأخيها وأبنائه

استنى متبعش.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-3-2023 في مصر

انهيار تاريخي| شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن سعر عيار 21.. فيديو

25 جنيها بالأسبوع وأنا في ثانية إعدادي.. مفاجأة باعترافات أنوش

انهيار الذهب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-3-2023

بالأسماء.. الحصيلة النهائية لضحايا حادث قطار قليوب.. تعرف عليهم

الدفع بـ 7 سيارات إسعاف للتعامل مع حادث قطار قليوب

موضوعات متعلقة

عادة يومية يفعلها كثيرون فى الإفطار تسبب السكري

ألم البطن يكشف الإصابة بمرض خطير| يسبب الموت

طريقة عمل وصفة الكركم لتفتيح البشرة

طريقة عمل الفطير المشلتت للشيف أميرة شنب

يصيبك في الحر.. إليك علامات انخفاض ضغط الدم

هيجهز قبل رمضان.. طريقة عمل مخلل الزيتون بسرعة

قبل رمضان .. طريقة عمل مخلل الجزر بوصفة سريعة

بتخس من غير سبب .. انتبه 21 مشكلة وراء فقدان الوزن بدون ريجيم

ترشيحاتنا

حفل تتويج تشارلز.. هاري وميجان يواجهان الغياب من شرفة قصر باكنجهام

كواليس أزمة انقطاع خدمة تويتر.. مهندس من اختيار إيلون ماسك هو السبب

قرار عاجل من كاف ضد ثنائي الزمالك بعد مباراة الترجي

اغتيل بالكلاشينكوف.. زيلينسكي يتعهد بالعثور على قتلة جندي أسير لدى روسيا

شوفنا الموت بعنينا.. الصور الأولى لمصابي حادث قطار قليوب

في اليوم العالمي للمرأة.. أبو العينين لسيدات مصر: أنتن حصن الأسرة وضمير وأمان مصرنا الغالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي المطاعم .. طريقة عمل كوردن بلو الدجاج

الرمع العضلى يصيب الملايين.. فما أعراضه وأسبابه

بفستان مجسم.. طليقة الفيشاوى تثير ضجة بإطلالتها

يضعف الجسم ويضر القلب.. أطعمة تعالج نقص البوتاسيوم

فيديو

جحود الأبناء.. قصة فتاة تجاهلت رسالة والدها قبل وفاته بأيام

تقلبات جوية وموجة حارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع| شاهد

لحظة خروج قطار قليوب عن مساره وبيان من النائب العام |شاهد

زلزال مدمر قادم وهذا دليلي.. فرانك هوجربيتس يتحدى الجميع بتغريدة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ