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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رمضان أسهل .. طريقة تخزين الكفتة جاهزة على القلي | بخطوة واحدة

الكفتة المقلية
الكفتة المقلية

ترغب الكثير من السيدات فى تعلم طريقة تخزين الكفتة جاهزة على القلي لتوفر الوقت والجهد خلال شهر رمضان وتخفف من أعباء المطبخ فى شهر الصيام. 

نعرض لكم طريقة تخزين الكفتة لرمضان بحيث لا تحتاج المرأة لفعل شئ قبلها سوى تسخين الزيت وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى.

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مقادير تخزين الكفتة للقلي:
نصف كيلو لحمة مفرومة
بصلة مبشورة 
نصف كوب بقدونس مفروم 
بيضة 
ملح 
نصف كوب بقسماط
1 ملعقة صغيرة جيلاتين 
نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة 
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

فلفل أسود 

تخزين الكفتة
تخزين الكفتة

طريقة تخزين الكفتة للقلي:

* ضعى كل المكونات في الكبة واخفقيهم جيدا حتى تمتزج جميعا بشكل جيد. 

* اصنعى اصابع من عجينة الكفتة أو دوائر وتحفظ فى أوعية مناسبة لحفظ الطعام فى الفريزر بحيث تكون كل إناء كافى لوجبة إفطار الأسرة. 
 

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