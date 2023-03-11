أشخاص أكثر عرضة لـ تسوس الأسنان .. غير محبي الحلوى

يعتقد الكثير من الأشخاص أن تسوس الأسنان يحدث فقط بسبب تناول الكثير من الحلوى والعصائر الصناعية وعدم تنظيف الأسنان بشكل جيد.

ولكن فى الحقيقة هناك عدة أسباب وراء تسوس الأسنان تختلف عن تناول الحلوى والنظافة ومن تتوفر لديهم هذه العوامل يكونوا أكثر عرضة للتسوس.



وفقا لما جاء فى موقع “ كلينفد كلينك ” الطبي نعرض لكم الأشخاص المهددين بالإصابة بـ تسوس الأسنان:

المصابين ببعض الأمراض مثل متلازمة سجوجر.

من يتناولون أدوية تسبب جفاف الفم مثل مضادات الاكتئاب.

الأدوية



تناول الأطعمة أو المشروبات السكرية والنشوية والوجبات الخفيفة بين الوجبات.

تاريخ عائلي من تسوس الأسنان.

العلاج الإشعاعي السابق لعلاج سرطان الرأس والعنق.

انحسار اللثة يساهم فى سرعة تسوس الأسنان.