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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مصر تحتل مركزا مرعبا.. إليك نصائح الإقلاع عن التدخين

التدخين
التدخين

تحتل مصر مركز متقدم بين الدول الاكثر ازدياد في نسب التدخين خلال الفتره الاخيره وبالتحديد منذ عام 2010 و هو أحد أكثر العادات المدمرة للصحة في العالم.

 يتسبب في العديد من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية كما أنه يسبب الإدمان، مما يجعل من الصعب الإقلاع عنه.

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فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في الاقلاع عن التدخين وذلك وفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا 

1. قرر أنك تريد الإقلاع

الخطوة الأولى للإقلاع عن التدخين هي اتخاذ قرار أنك تريد فعل ذلك حقًا. إذا لم تكن مستعدًا للإقلاع، فلن تنجح.

2. حدد موعدًا للإقلاع

بمجرد أن تقرر أنك تريد الإقلاع، حدد موعدًا للإقلاع. سيساعدك ذلك على التركيز على هدفك ويمنعك من التأجيل.

3. تحدث إلى طبيبك

قد يكون من المفيد التحدث إلى طبيبك قبل الإقلاع عن التدخين يمكن أن يساعدك طبيبك في تطوير خطة الإقلاع وتقديم الدعم.

4. احصل على الدعم من الآخرين

يمكن أن يساعدك الحصول على الدعم من الآخرين على الإقلاع عن التدخين. يمكنك الانضمام إلى مجموعة دعم أو التحدث إلى صديق أو أحد أفراد العائلة.

5. استخدم العلاجات البديلة

هناك العديد من العلاجات البديلة التي يمكن أن تساعدك على الإقلاع عن التدخين. تشمل هذه العلاجات بدائل النيكوتين، مثل العلكة أو اللصقات أو الرذاذ الأنفي، والعلاجات السلوكية، مثل العلاج المعرفي السلوكي.

6. كن صبورًا

الإقلاع عن التدخين ليس أمرًا سهلاً وقد تواجه بعض التحديات، لكن كن صبورًا واستمر في المحاولة.

فيما يلي بعض النصائح المحددة التي يمكن أن تساعدك في الإقلاع عن التدخين:

تخلص من جميع السجائر وأعواد الثقاب والفاصوليا وسيساعدك ذلك على التخلص من الإغراء.


اشغل نفسك. عندما تشعر بالرغبة في التدخين، افعل شيئًا آخر، مثل ممارسة الرياضة أو المشي أو التحدث إلى صديق.


تجنب الأماكن التي ترتبط بالتدخين. إذا كنت تعاني من صعوبة في تجنب الأماكن التي ترتبط بالتدخين، اطلب من أصدقائك وعائلتك مساعدتك.


لا تستسلم. إذا عدت إلى التدخين، لا تيأس و أعد المحاولة واعلم أنك لست وحدك.
 

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