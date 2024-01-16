8 طرق لعلاج رائحة الفم الكريهة.. تعرف عليها

تعد رائحة الفم الكريهة من المشكلات المنتشرة بشكل واسع، وهى لا تقتصر على إهمال تنظيف الاسنان ولكن لها أسباب عديدة.

ووفقا لما جاء في موقع بولد سكاي نعرض لكم طرق علاج رائحة الفم الكريهة بشكل نهائي.

الحفاظ على نظافة الفم: اغسل أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا لمدة دقيقتين على الأقل، ونظف أسنانك بالخيط مرة واحدة يوميًا واستخدم أيضًا غسول الفم المضاد للبكتيريا.

تنظيف اللسان: تنظيف اللسان بالفرشاة أو باستخدام منظف اللسان يساعد على إزالة البكتيريا التي قد تسبب رائحة الفم الكريهة.

شرب الكثير من الماء: يساعد شرب الكثير من الماء على إبقاء الفم رطباً، مما يمنع جفاف الفم.

تجنب الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تزيد من رائحة الفم الكريهة: تجنب الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكبريت، مثل الثوم والبصل واللحوم الحمراء.

علاج أي حالات طبية أساسية: إذا كانت رائحة الفم الكريهة ناتجة عن حالة طبية أساسية، فعلاج الحالة الأساسية قد يساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة.

مضغ العلكة الخالية من السكر: يمكن أن يساعد مضغ العلكة الخالية من السكر على تحفيز الغدد اللعابية، ما يساعد على إبقاء الفم رطباً.

تناول الفواكه والخضروات الطازجة: تحتوي الفواكه والخضروات الطازجة على كمية عالية من الماء، ما يساعد على إبقاء الفم رطباً.

استخدام زيت القرنفل: يمكن استخدام زيت القرنفل كعلاج منزلي لإزالة رائحة الفم الكريهة.

قم بمزج 1-2 قطرة من زيت القرنفل مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثم استخدم المزيج لتنظيف أسنانك بالفرشاة.

إذا كنت تعاني من رائحة الفم الكريهة، فتذكر أنك لست وحدك و هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للتخلص منها.