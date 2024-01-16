عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

8 طرق لعلاج رائحة الفم الكريهة.. تعرف عليها

رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة

تعد رائحة الفم الكريهة من المشكلات المنتشرة بشكل واسع، وهى لا تقتصر على إهمال تنظيف الاسنان ولكن لها أسباب عديدة.

ووفقا لما جاء في موقع بولد سكاي نعرض لكم طرق علاج رائحة الفم الكريهة بشكل نهائي.

بالصور..علامات تكشف الدجاج المسرطن.. وتقرير عالمى يرصد تفاصيل أمراض خطيرة لنفس الأنواع

اكتشف بديل البيكنج بودر والفانيليا في الكيك

الحفاظ على نظافة الفم: اغسل أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا لمدة دقيقتين على الأقل، ونظف أسنانك بالخيط مرة واحدة يوميًا واستخدم أيضًا غسول الفم المضاد للبكتيريا.

تنظيف اللسان: تنظيف اللسان بالفرشاة أو باستخدام منظف اللسان يساعد على إزالة البكتيريا التي قد تسبب رائحة الفم الكريهة.

شرب الكثير من الماء: يساعد شرب الكثير من الماء على إبقاء الفم رطباً، مما يمنع جفاف الفم.

تجنب الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تزيد من رائحة الفم الكريهة: تجنب الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكبريت، مثل الثوم والبصل واللحوم الحمراء.

علاج أي حالات طبية أساسية: إذا كانت رائحة الفم الكريهة ناتجة عن حالة طبية أساسية، فعلاج الحالة الأساسية قد يساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة.

مضغ العلكة الخالية من السكر: يمكن أن يساعد مضغ العلكة الخالية من السكر على تحفيز الغدد اللعابية، ما يساعد على إبقاء الفم رطباً.

تناول الفواكه والخضروات الطازجة: تحتوي الفواكه والخضروات الطازجة على كمية عالية من الماء، ما يساعد على إبقاء الفم رطباً.

استخدام زيت القرنفل: يمكن استخدام زيت القرنفل كعلاج منزلي لإزالة رائحة الفم الكريهة.

قم بمزج 1-2 قطرة من زيت القرنفل مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثم استخدم المزيج لتنظيف أسنانك بالفرشاة.

إذا كنت تعاني من رائحة الفم الكريهة، فتذكر أنك لست وحدك و هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للتخلص منها.

رائحة الفم تسبب رائحة الفم الكريهة تنظيف اللسان غسول الفم سبب رائحة الفم الكريهة رائحة الفم الكريهة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

رسميا.. ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها من أحمد العوضي

تراجع مفاجيء| الذهب يهبط من أعلى سعر.. ومفاجاة في قيمة الجنيه الآن

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

520 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب في مصر

بيان عاجل من حماس بعد إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد يحيى السنوار

طلقها في عيد ميلادها .. شاهد رسالة أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبد العزيز قبل الانفصال

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

موضوعات متعلقة

لأصحاب النوع الأول والثاني.. نصائح تغير حياة مرضى السكري

مصر تحتل مركزا مرعبا.. إليك نصائح الإقلاع عن التدخين

احترس من أضرار الزنجبيل.. وتجنبها بهذه الحيل

في الجو البارد.. أطعمة تساعدك على الشعور بالدفء

7 أشياء تشجعك على الإقلاع عن التدخين

تعالج آثار الكيماوي وتحمى من السرطان .. اكتشف العشب المذهل

بعد القلق منه .. إليك طرق علاج الجدري المائي

انتبه لهذه المؤشرات .. أعراض الروماتيزم بجميع أنواعه

ترشيحاتنا

برد شديد ليلا وتكون الصقيع على المزروعات.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غدًا

بأرخص سعر في السوق.. أقوى وأفضل هاتف شاومي للشباب

أسامة ربيع يوضح تأثير هجمات الحوثيين على حركة الملاحة في قناة السويس

البلطي والبوري.. جهاز تنمية البحيرات: تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك المستزرعة

بشهادة البنك الأوروبي| إشادة عالمية بجهود مصر.. ومفاجأة في انتظار القطاع الخاص خلال 3 سنوات

تصريح صادم من وزير التجارة السعودي بشأن الانضمام إلى بريكس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها القلب والكوليسترول.. تناول الترمس عدة مرات في الشهر يحميك من أخطر الأمراض

مصر تحتل مركزا مرعبا.. إليك نصائح الإقلاع عن التدخين

في الجو البارد.. أطعمة تساعدك على الشعور بالدفء

من غير وزن زيادة.. 10 نصائح سحرية تساعدك في التغلب على جوع الشتاء

فيديو

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

هل صدقت تنبؤات العرافة؟ .. انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز.. والجمهور: هزار!

أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والتنبؤ بانفصالهما.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ