حسام موافي: مضاعفات السكر قد تسبب التهاب أطراف الأعصاب وتنميل القدمين

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن تحلل “السكر التراكمي” هو الذي يحدد معدل السكر الطبيعي، وهو 5.5 أو 6.

وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إنه اذا كان التراكمي 6.5؛ فالمريض يحتاج إلى المشي وانتظام العلاج.

وأوضح حسام موافي، أن مضاعفات السكر، تقع على الجهاز الدوري والعصبي في الجسد، والجهاز الدوري هو عبارة عن أوعية دموية منتشرة بالجسم.

ضيق الشرايين

نوه موافي بأن السكر قد يتسبب في تضييق الشرايين، وتغيير صفاتها في سن مبكرة، بدلا من تغيرها في الستينات من العمر فيما بعد، مشيرا إلى أن مضاعفات السكر قد تسبب أيضا التهاب أطراف الأعصاب وتنميل القدمين.