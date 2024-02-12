الخارجية: تصريحات وزير مالية إسرائيل تحريضية غير مقبولة

علق السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة عن مصر.

قال أحمد أبو زيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تحريضية غير مقبولة وتكشف عن استمرار الرغبة في التصعيد والنهم للقتل والتدمير وتخريب أي محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة .

أضاف احمد أبو زيد :" مثل تلك التصريحات التي تصدر من عناصر متطرفة بالحكومة الإسرائيلية يجب الرد عليها بوضوح ".

واكمل احمد أبو زيد :" تلك النوعية من التصريحات تصب الزيت على النار لاشعال الفتنة في المنطقة ".

ولفت احمد أبو زيد :" مصر مستمرة في جهودها في محاولة للوصول إلى تهدئة وصفقة تسمح بتبادل الاسرى والمحتجزين وتحقيق التهدئة ".