علوم الليزر يغلق باب التقديم بالدراسات العليا بالترم الثاني .. غدا

أعلن المعهد القومي لعلوم الليزر عن استمرار فتح باب التقدم للدراسات العليا (دبلوم-ماجستير-دكتوراه الفلسفة) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024، بنظام الساعات المعتمدة.

وأوضح المعهد انه من المقرر استمرار فتح باب التقدم للدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024، حتى ١٥ فبراير 2024.

واشار إلي أنه يتم تقديم الاوراق المطلوبة للالتحاق بالدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024، بنظام الساعات المعتمدة لقسم الدراسات العليا والبحوث بالمعهد القومى لعلوم الليزر.

وعلى جانب آخر تنظم كليات الجامعة خلال الأسبوع الأول عدة فعاليات متنوعة؛ حيث تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية رحلة ترفيهية إلى مدينتي الأقصر وأسوان لأكثر من 70 طالبا وطالبة، وياتي ذلك بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي، وتحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وفي كلية العلوم تنظم الكلية رحلة علمية إلى مدينتي سانت كاترين وشرم الشيخ لطلاب برنامج علوم البترول، وفي كلية التجارة ينظم مركز البحوث والدراسات التجارية عدة برامج تدريبية للطلاب والخريجين في مجالات المحاسبة وغيرها، كما تنظم إدارة رعاية الشباب بجامعة القاهرة، بروفات لفريق الفنون الشعبية بإدارة النشاط الفني.

كما تنظم كلية الدراسات العليا للتربية من خلال مركز الإرشاد النفسي دورة تدريبية بعنوان تعديل السلوك للاطفال والمراهقين.

الدكتور محمد الخشت، شدد على ضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية مع انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة، بما يساهم في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب