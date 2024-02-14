عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة تعلن عن عدد من المنح التدريبية لطلاب الكلية |تفاصيل

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة نجلاء رافت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن منحة تدريبية لطلاب الكلية و المهتمين ب الموارد البشرية فى الشركات الدولية .

وقالت الدكتورة نجلاء رافت ، ان المنحة التدريبة تكون ايضا للطلاب المهتمين بمنظومة هندسة الاقتصادية ومعاشات الشباب الدولية ، مؤكدة على أن هناك منحة تدريبية اخرى فى مجال الهندسة الابتكارية .

txt

مبادرات مهمة في جامعة القاهرة .. تعريف للطلاب بأهم الاستراتيجيات والبرامج والسياسات المحلية

txt

مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج: بدء تصحيح الامتحانات إلكترونيا وإعلان النتائج قريبا

جامعة القاهرة 

على الجانب الاخر ،تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية رحلة ترفيهية إلى مدينتي الأقصر وأسوان لأكثر من 70 طالبا وطالبة.

وفي كلية العلوم تنظم الكلية رحلة علمية إلى مدينتي سانت كاترين وشرم الشيخ لطلاب برنامج علوم البترول، وفي كلية التجارة ينظم مركز البحوث والدراسات التجارية عدة برامج تدريبية للطلاب والخريجين في مجالات المحاسبة وغيرها، كما تنظم إدارة رعاية الشباب بجامعة القاهرة، بروفات لفريق الفنون الشعبية بإدارة النشاط الفني.

كما تنظم كلية الدراسات العليا للتربية من خلال مركز الإرشاد النفسي دورة تدريبية بعنوان تعديل السلوك للاطفال والمراهقين.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت، شدد على ضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية مع انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة، بما يساهم في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب.

كلية الاداب جامعة القاهرة منحة تدريبية طلاب الكلية الشركات الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة رسميًا| الأرصاد تحذر بسبب ذروة التقلبات الجوية الساعات المقبلة

600 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بتراجع مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

تعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظات والأرصاد تحذر| ماذا يخبئ طقس الغد؟

رغم هبوط الأعلاف .. سر عدم انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

أسباب نارية لخروج مهاجم البنك الأهلي من حسابات الزمالك

اخبار مصر| القاهرة وأنقرة تفتحان صفحة جديدة.. تعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظات

تطور في أسعار الذهب اليوم .. اعرف عيار 21 بكام

ترشيحاتنا

مصر ترسل مساعدات إغاثية عاجلة إلى كينيا

الفصل الأخير انتهي ..مدير بنك داخل القفص بعد ضرب طبيب مستشفى المطرية| القصة الكاملة

الذهب يستقر عالميا قرب أدنى مستوياته في شهرين

الميرغني: رمضان صبحي يحتاج للزمالك.. ومحمد صلاح يركز على مستقبله فقط

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان يسرا في أحدث جلسة تصوير يثير الجدل....هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالتها

حكمة صيام شهر شعبان.. منحة من الله وهبة للأمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يتغلب الأهلي على أزمة حراسة المرمى والوسط أفريقيا؟..وهذا النجم مفاجأة كولر

رحاب الجمل: كرارة باشا مصر وريهام حجاج بريئة.. زوجي وابني يقدران عملي

في عيد ميلادها الـ 42.. ملابس أثارت الجدل لـ نسرين طافش

بسبب تحذيرات هيئة الأرصاد|تقلبات جوية وأمطار رعدية.. وتعطيل الدراسة في هذه المحافظات

فيديو

مقطع فيديو لطريقة القبض على تاجرة مخدرات في بيرو

مقطع فيديو يثير الجدل لطهي البيتزا في الفضاء| ما القصة؟

بدون ألفاظ.. تفاصيل مشاجرة ابن محمد الحلو في الأوبرا بسبب حفل الحجار

لعن الله الراشي والمرتشي.. موقف غريب لـ عبدالله مشرف في صلاة الجمعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ