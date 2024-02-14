آداب القاهرة تعلن عن عدد من المنح التدريبية لطلاب الكلية |تفاصيل

أعلنت الدكتورة نجلاء رافت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن منحة تدريبية لطلاب الكلية و المهتمين ب الموارد البشرية فى الشركات الدولية .

وقالت الدكتورة نجلاء رافت ، ان المنحة التدريبة تكون ايضا للطلاب المهتمين بمنظومة هندسة الاقتصادية ومعاشات الشباب الدولية ، مؤكدة على أن هناك منحة تدريبية اخرى فى مجال الهندسة الابتكارية .

جامعة القاهرة

على الجانب الاخر ،تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية رحلة ترفيهية إلى مدينتي الأقصر وأسوان لأكثر من 70 طالبا وطالبة.

وفي كلية العلوم تنظم الكلية رحلة علمية إلى مدينتي سانت كاترين وشرم الشيخ لطلاب برنامج علوم البترول، وفي كلية التجارة ينظم مركز البحوث والدراسات التجارية عدة برامج تدريبية للطلاب والخريجين في مجالات المحاسبة وغيرها، كما تنظم إدارة رعاية الشباب بجامعة القاهرة، بروفات لفريق الفنون الشعبية بإدارة النشاط الفني.

كما تنظم كلية الدراسات العليا للتربية من خلال مركز الإرشاد النفسي دورة تدريبية بعنوان تعديل السلوك للاطفال والمراهقين.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت، شدد على ضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية مع انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة، بما يساهم في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب.