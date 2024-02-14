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رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

مبادرات مهمة في جامعة القاهرة .. تعريف للطلاب بأهم الاستراتيجيات والبرامج والسياسات المحلية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

نائب رئيس جامعة القاهرة :

القوافل التنموية الشاملة تقوم بتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية لآلاف من البسطاء والمحتاجين

 مبادرة جامعات مستدامة تعريف الطلاب بأهم المشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة

 

تحرص جامعة القاهرة على المشاركة الفعالة والإيجابية المستمرة في المبادرات الرئاسية و المشاركات المجتمعية بشكل مختلف وذلك من خلال إطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة للعديد من المناطق والقرى الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات لتقديم كافة الخدمات الصحية والمجتمعية، وحماية ودعم أهالي المناطق الحدودية والنائية والاهتمام بهم على الوجه الأكمل، وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتقديم مختلف أوجه الرعاية لهم ، بالاضافة الى .

ومن جانبه - اطلقت الجامعة قافلة تنموية شاملة لقرية الكداية بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" ومبادرة "حياة كريمة"، والتي تسهم في تنمية وتطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا.

أشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن تقوم باستمرار بإطلاق القوافل التنموية الشاملة لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية لآلاف من البسطاء والمحتاجين والاهتمام بهم على الوجه الأكمل.

واوضح نائب رئيس جامعة القاهرة، إلي أن الجامعة ليست مؤسسة من أجل التعليم والبحث العلمي فقط بل يمتد دورها لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حرص جامعة القاهرة على المساهمة الفعالة في المبادرات القومية، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة"، والتي تتمثل في إطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة للعديد من المناطق والقرى الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى قيام هذه القوافل بتدريب وتأهيل الفئات الأكثر احتياجًا على حرف ومهارات تدر عليهم دخلًا، إضافة الى رفع الوعي الصحي، ورفع كفاءة بعض المدارس، والتدريب على المشروعات الصغيرة، وبرامج محو الأمية، إلى جانب تقديم الخدمات البيطرية والزراعية والإرشادية والتوعية في مختلف المجالات.

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انتهاء امتحانات التعليم المدمج بجامعة القاهرة في أجواء انضباطية وهادئة بلا معوقات

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وفى نفس السياق ، تنظم جامعة القاهرة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، البرنامج الأول من مبادرة جامعات مستدامة، والذي يتضمن تنظيم ورش عمل لبناء قدرات طلاب الجامعة المرشحين لتنسيق أعمال النسخة الأولى من المبادرة، وذلك اعتبارا من اليوم (13 فبراير) ولمدة 3 أيام بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الأهداف الرئيسية لبرنامج المبادرة يستهدف استيعاب الطلاب للمبادرة ومحاورها ودورهم في العمل عليها، وتنمية وعي الطلاب بقضايا الحق في التنمية، وتعريف الطلاب بأهم الاستراتيجيات والبرامج والسياسات المحلية والدولية ذات الصلة بمحاور المبادرة، وتعريف الطلاب بأهم المشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة، وبناء الشخصية القيادية للطلاب المشاركين في البرنامج من خلال احتكاكهم بالعديد من التجارب الهامة أثناء فعاليات التدريب، مضيفًا أن البرنامج يستهدف أيضًا سد الفجوة بين الجانب النظري والجانب التطبيقي، وإنشاء علاقات إيجابية بين الطلاب من مختلف الكليات بما ينعكس بالإيجاب على التعاون المستقبلي بين كليات الجامعة في إنجاح المبادرة، وتشكيل نواة من الطلاب بكل كلية للمشاركة في المبادرة لتنسيق أنشطة الكلية والمبادرة على مستوي الجامعة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن جلسات البرنامج الأول لمبادرة "جامعات مستدامة" تتضمن الرؤية والأهداف وآليات العمل التنفيذية للمبادرة، ورؤية مصر 2030: بين الواقع والمأمول، والمشروع القومي حياة كريمة، والإطار التشريعي الدولي لقضايا الحق في التنمية، ومدن ومجتمعات مستدامة، وقراءة في الدستور المصري والقوانين المصرية لمبدأ الحق في التنمية، وقراءة في التشريعات المحلية والدولية لدور المرأة في التنمية، والزراعة المستدامة: السبل والنتائج، وإدارة المشروعات، والنشر العلمي، وآليات تحكيم المشاركات العلمية، ودور المجتمع المدني في تحقيق التنمية، وقضايا المناخ في مصر ما بعد  COP28، وعروض وكلمات الطلاب الختامية.

 

 

 

جامعة القاهرة المبادرات الرئاسية محافظة الجيزة الخشت رئيس جامعة القاهرة

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