سيد نيمار يوضح موقفه من الانتقال للأهلى في حال رحيله عن الزمالك

كشف سيد عبدالله "نيمار لاعب نادي الزمالك، موقفه من الانضمام للنادي الأهلي، في حالة رحيله عن الفريق .

وقال سيد عبدالله نيمار، خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي: لم أتلق أي عروض من الأهلي خلال الفترة الماضية، ولكن عندما كنت في ناشئين الزمالك سافرت تايلاند لمدة موسم، وأحد الأشخاص عرض علي العودة للأهلي لكني رفضت.

و اضاف : بلعب في الزمالك من 2009، وحاسس إني مش هقدر ألعب في الأهلي بسبب الظروف التي عشتها في نادي الزمالك.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وتولى جواو ميجيل مدرب الأحمال الإشراف على قيادة هذه الفقرة، والتي تضمنت خوض تدريب بدنية متنوعة لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل من الناحية البدنية للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.