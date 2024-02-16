عاجل
عادات غريبة..مش حتصدق بيعملوا ايه فى العريس ليلة الدخلة بالأقصر |شاهد نشرة الفن: وفاء عامر بتخاف من الحسد وشيرين عبد الوهاب على مسرح الأوبرا الأحد المقبل أخبار التعليم|آخر موعد للتقدم للمنح التنافسية المقدمة من جمهورية التشيك...أكاديمية البحث العلمى تعلن عن ورشة عمل عن الميتافيرس أخبار التوك شو.. مصطفى بكري: الرئيس رفض مئات المليارات مقابل تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية.. الرئيس البرازيلي: سنعمل على تقديم المساعدات للأونروا ووقف إطلاق النار بقطاع غزة 500 جنيه رسوم وضرائب على هذه السيارات طبقا لقانون المرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

زعلان من انتشار الخبر.. المخرج عمر عبد العزيز يعلق على تريند زواجه

حفل زفاف المخرج عمر
حفل زفاف المخرج عمر عبد العزيز

علق المخرج عمر عبد العزيز على تصدر اسمه تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر الإعلامية بوسي شلبي صور وفيديوهات من حفل زفافه الذي أقيم في أجواء عائلية خاصة جدا. 

 

وقال المخرج عمر عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية:" أنا إنسان بحب الانطواء، وأنا زعلان إن الخبر انتشر بالشكل ده كان كتير يعني أنا أحب الخصوصية في حياتي الخاصة". 

وأكد المخرج عمر عبد العزيز  أنه كان حريصا على أن تكون الاحتفالية وسط أجواء عائلية بحضور الأهل والأصدقاء المقربين من الوسط الفني.

 

ووصف عمر عبد العزيز في تصريحاته علاقته بحضور حفل زفافه قائلا:"  اللي عزمتهم هم أقرب ناس لي يعني ميرفت أمين دي أخت عمري .. ولبلبة وعماد رشاد وهاني لاشين أقرب الناس لي.. ومحمد ياسين ابن أختي ، كريم عبد العزيز  طبعا بصفته قريبي ونحن أسرة مترابطة وعمرنا الحمد لله ما كان في بيننا مشاكل ولا حصل أي شيء". 

 

أعلنت الإعلامية بوسي شلبي زواج المخرج عمر عبد العزيز وأماني صفوت، ونشرت مجموعة صور عبر حسابها على انستجرام من حفل الزفاف برفقة مجموعة من النجوم بداية فبراير الجاري، ونال العريس العديد من الانتقادات بعد زواجه في سن متأخرة. 

عمر عبد العزيز الاعلامية بوسي شلبي المخرج عمر عبد العزيز الوسط الفنى بوسي شلبي هاني لاشين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مليارات الدولارات تدخل خزينة الدولة|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه رسمياً الآن

شهادات بعائد 30%| مفاجأة من البنوك تهدد بتراجع أسعار الذهب.. تفاصيل

مباحث الآداب كلمة السر.. القبض على سوزي صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"

1000 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بحركة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة.. كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام شباب بلوزداد

هاني حتحوت ردا على تصريحات ناصر ماهر بشأن الأهلي: أنت مش أسطورة

الأعلاف رخصت.. توقعات بتراجع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق قريبا

موضوعات متعلقة

يسرا محنوش تطرح مابقاش أصلا بكيفك على يوتيوب

هشام خرما يقود العرض الافتتاحي في كأس العالم للجمباز الفني

نجوم الفن على السجادة الحمراء لمهرجان برلين السينمائي|صور

الأقرب لحصد جائزة المهرجان.. وصول الإيرلندي كيليان مورفي لـ برلين السينمائي

مسلسلات رمضان 2024.. طرح برومو فراولة لـ نيللي كريم

بطل Game of Thrones على السجادة الحمراء لمهرجان برلين

متظاهرون يقتحمون مهرجان برلين السينمائي

دراما رمضان 2024.. بوستر حق عرب لـ أحمد العوضي

ترشيحاتنا

جرائم داخل عيادة الحرام.. اعترافات جريئة لشريكة طبيب الإجهاض بالجيزة

دعاء أول جمعة من شهر شعبان.. احرص على آخر ساعة

عقوبة الذبح خارج السلخانة .. تعرف عليها

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 16-12-2024

أمريكا والصين يتحدان لتدمير العالم بـ الفيروسات .. ما القصة؟

مقتل جندي إسرائيلي في غزة وارتفاع العدد إلى 234 منذ الهجوم البري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة الجمعة .. طريقة عمل طاجن الفول فى الفرن

ضيق وقصير.. صبا الرافعي تثير الجدل بهذه الإطلالة

فستان جنات يثير الجدل بالسوشيال ميديا

طبيبة تحذر من غش البن بالأسواق

فيديو

في عيد الحب.. قصة ضابط تنكر في زيّ دمية للقبض على تاجرة مخدرات

الحب 4 كيلو لحمة وفرختين.. ماذا قالت رحاب الجمل عن الاحتفال بعيد الحب؟

منخفض جوي .. تفاصيل حالة طقس اليوم | فيديو

ماذا دار بين الرئيس السيسي وأردوغان؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ