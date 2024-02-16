زعلان من انتشار الخبر.. المخرج عمر عبد العزيز يعلق على تريند زواجه

علق المخرج عمر عبد العزيز على تصدر اسمه تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر الإعلامية بوسي شلبي صور وفيديوهات من حفل زفافه الذي أقيم في أجواء عائلية خاصة جدا.

وقال المخرج عمر عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية:" أنا إنسان بحب الانطواء، وأنا زعلان إن الخبر انتشر بالشكل ده كان كتير يعني أنا أحب الخصوصية في حياتي الخاصة".

وأكد المخرج عمر عبد العزيز أنه كان حريصا على أن تكون الاحتفالية وسط أجواء عائلية بحضور الأهل والأصدقاء المقربين من الوسط الفني.

ووصف عمر عبد العزيز في تصريحاته علاقته بحضور حفل زفافه قائلا:" اللي عزمتهم هم أقرب ناس لي يعني ميرفت أمين دي أخت عمري .. ولبلبة وعماد رشاد وهاني لاشين أقرب الناس لي.. ومحمد ياسين ابن أختي ، كريم عبد العزيز طبعا بصفته قريبي ونحن أسرة مترابطة وعمرنا الحمد لله ما كان في بيننا مشاكل ولا حصل أي شيء".

أعلنت الإعلامية بوسي شلبي زواج المخرج عمر عبد العزيز وأماني صفوت، ونشرت مجموعة صور عبر حسابها على انستجرام من حفل الزفاف برفقة مجموعة من النجوم بداية فبراير الجاري، ونال العريس العديد من الانتقادات بعد زواجه في سن متأخرة.