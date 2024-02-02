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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

زواج المخرج عمر عبد العزيز من أماني صفوت

حفل زفاف عمر عبد
حفل زفاف عمر عبد العزيز

أعلنت الإعلامية بوسي شلبي زواج المخرج عمر عبد العزيز وأماني صفوت.

ونشرت مجموعة صور عبر حسابها على انستجرام من حفل الزفاف برفقة مجموعة من النجوم.

وحرصت الإعلامية بوسي شلبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة لها خلال استعدادها لحفل ‏Joy awards في الرياض.

لفتت بوسي شلبي الأنظار في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة باللون البينك المطرز بالكامل، ونسقت معه وشاحا نفس اللون.

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أكملت بوسي شلبي إطلالتها بكلاتش صغير الحجم باللون الفضي مع مجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت بوسي شلبي على الشعر الأشقر المنسدل، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها.

الاعلامية بوسي شلبي المخرج عمر عبد العزيز حفل الزفاف فيلم أبو نسب

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