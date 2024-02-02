منى زكي تشارك أجواء عرض فيلم الرحلة 404

شاركت الفنانة منى زكي فيديو لها من أجواء العرض الخاص بفيلمها الرحلة 404، كما شاركت أراء الجمهور والسينمائين حول الفيلم.

قالت الفنانة منى زكي إن فكرة فيلم “الرحلة 404”، تدور حول كيفية الشعور بالذنب، و"هل هيتغفر له ذنوبه أم لا".

وأضافت منى زكي، في تصريحات إذاعية: أنها سعيدة بالتعاون للمرة الثانية مع الفنان محمد ممدوح والفنان محمد فراج بعد النجاح الذى حققوه فى مسلسل “لعبة نيوتن”.

وعن التأجيل الذى تعرض له فيلم "الرحلة 404"، قالت منى زكي، معلقة: تقريبًا بقيت منحسة من الموضوع ده، بس ورق الفيلم عندي من 2013، والفيلم اتصور من 3 سنين فاتوا، ماكنتش متوترة على قد ما كنت عايزة الفيلم يظهر بمستواه.

فيلم الرحلة 404

وفيلم الرحلة 404 تم كتابته منذ سنوات طويلة ، الا ان عدم تحمس شركة إنتاج الى تقديمه بشكل جدي ، أدى الى تعطيله ، حيث كان من المقرر أن يقوم بإخراجه مخرج آخر، وقد تم تصويره منذ ما يقرب من العام .

وتدور أحداث الفيلم، حول رِحلة من القاهرة إلى مكة، حيث تُقَرِّر البطلة الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج مع والدها، لكن قَبل السفر بأسبوع تَحدث مُفاجأة تُغَيِّر مجرى حياتها، وتصبح في حِيرة من أمرها، إمّا أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تَتَجّه إلى طريق آخر، كما تجمعها علاقة قديمة مع سمسار العقارات الذي يؤثر في سياق الأحداث، وخلال الرحلة تتقابل منى زكي مع باقي نجوم العمل، وتدخل في العديد من الصراعات في إطار اجتماعي تشويقي مثير.