بعد تكرار جرائم النفس .. ما أعراض الاكتئاب

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعدة حوادث خاصة بايذاء النفس سواء بسبب خلافات أسرية أو مادية أو التعرض للظلم، وقبل تفكير الشخص في الإقدام على هذه الخطوة تمر عادة بما يعرف بمرض الاكتئاب لذا من المهم معرفة أعراضه للتمكن من إنقاذ المصابين به.

ووفقا لموقع مايو كلينك نكشف لكم أهم أعراض الاكتئاب

الاكتئاب قد يحدث مرة واحدة فقط في العمر، فعادة ما يعاني الأفراد نوبات متعددة منه.

في أثناء هذه النوبات، تحدث الأعراض أغلب اليوم، وكل يوم تقريبًا، وقد تتضمن ما يلي:

مشاعر الحزن، أو البكاء، أو الخواء، أو اليأس

نوبات غضب أو التهيج أو الإحباط حتى من الأمور البسيطة

فقدان الاهتمام أو المتعة في معظم الأنشطة العادية أو جميعها، مثل الجماع أو الهوايات أو الرياضة

اضطرابات النوم، بما في ذلك الأرق أو النوم أكثر من اللازم

الإرهاق والافتقار إلى الطاقة، فحتى المهام الصغيرة تستغرق مزيدًا من المجهود

فقد الشهية وفقدان الوزن، أو الرغبة الشديدة في تناول الطعام وزيادة الوزن

القلق أو الإثارة أو التململ

تباطؤ التفكير أو التحدث أو حركات الجسم

الشعور بانعدام القيمة أو الذنب، مع التركيز على إخفاقات الماضي أو لوم النفس

المشاكل الجسدية غير المبررة، مثل ألم الظهر أو حالات الصداع

عادة ما تكون الأعراض لدى العديد من المصابين بالاكتئاب من الحدة بما يكفي لإحداث مشاكل ملحوظة في الأنشطة اليومية.