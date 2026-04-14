إتيكيت أكل الفسيخ .. أمينة شلباية تكشف خطوات تقديمه وتناوله من غير لغوصة

احتفلت أمينة شلباية ، خبيرة الإتيكيت ، بشم النسيم بطريقتها الخاصة حيث قامت بنشر فيديو عن إتيكيت أكل الفسيخ بشكل شيك.

واثار المنشور تداولا كبيرا بين نشطاء السوشيال ميديا وتباينت التعليقات ولكن ساد عليها التعجب والاستنكار ورفض أكل الفسيخ الا بالطريقة التقليدية بينما تقبل البعض اتيكيت أكل الفسيخ.

وقالت أمينة شلباية ممنوع وضع الفسيخ كامل على السفرة سواء كان في ضيوف أو لأفراد الأسرة لازم يتم تجهيزه وتقطيعه في البداية.



وأضافت أمينة شلباية أن الطريقة الصحيحة لتقديم الفسيخ على السفرة تبدأ من تجهيزه في المطبخ وتقطيعه اجزاء صغيرة ونضعه في بولة مع الاضافات المفضلةويتم غرف الفسيخ بالمعلقة في الأطباق.

أما طريقة تناول الفسيخ الاتيكيت فيجب أن تكون بالشوكة ونأكل العيش بعدها مباشرة.