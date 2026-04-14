نائب محافظ الإسكندرية تتابع إعداد الكوادر القيادية

استهلت نائب المحافظ جولتها بتفقد مركز الإسكندرية للتدريب، حيث تابعت فعاليات الدورة الرابعة لبرنامج “إعداد الكوادر القيادية”، والذي يأتي ضمن تنفيذ الخطة التدريبية لمركز الإسكندرية للتدريب وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة العنصر البشري. وتنفذ الدورة بشكل دوري سنويًا، بهدف إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسؤولية وقيادة العمل التنفيذي بكفاءة.

كما تفقدت الإدارة العامة لخدمة المواطنين، لمتابعة انتظام سير العمل بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وآليات التعامل مع طلبات المواطنين مؤكدة على أهمية سرعة الفحص والدقة في دراسة الشكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

وخلال جولتها، تابعت نائب المحافظ عمل مبادرة “صوتك مسموع”، مشددة على ضرورة تعظيم الاستفادة منها باعتبارها قناة تواصل مباشرة وسريعة بين المواطن والمسؤول، مؤكدة على ضرورة التعامل مع الشكاوى الواردة وإنهائها بشكل فعال والتواصل مع المواطن مقدم الشكوى وإبلاغه بالرد بشكل واضح، بما يعزز الثقة بين المواطن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

واختتمت الدكتورة أميرة يسن جولتها بتفقد الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، حيث تابعت نسب الإنجاز بمختلف الأحياء فيما يتعلق بملفات التصالح، مؤكدة على أهمية دقة البيانات وسرعة تحديثها لدعم متخذي القرار، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء وتحقيق الانضباط في ملف التصالح.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص محافظة الإسكندرية على المتابعة المستمرة لمختلف القطاعات، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري.

يأتي هذا في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بتكثيف المتابعة الدورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، قامت الدكتورة أميرة يسن هيكل نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، بجولة تفقدية موسعة بديوان عام المحافظة.