موافى: الجلطة نوعان والأخطر الشريان الواصل للقدم

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل وأنواع جلطة القدمين.

أكد الدكتور حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجلطة نوعين، الأخطر وهي جلطة الشريان الذي يصل الدم بالقدم، والأقل خطورة وهي جلطة الوريد.

لفت موافي إلى أن جلطة القدمين تصل أحيانا للبتر في حالة الإصابة بجلطة الشريان، موجها بضرورة الكشف عند مختص أوعية دموية وعمل أشعة «دوبليكس» للاطمئنان على موقف الشريان.

استكمل حسام موافي قائلا: «جلطة الوريد تؤلم القدمين مع احتمالية تغيير اللون للأزرق».

اعراض الجلطة

اختتم حسام موافي: من أعراض جلطة الشريان التاجي، الشعور بألم بالجهة اليسرى، أو في منتصف الصدر، يمتد للرقبة والفك والذراع اليسرى، مع غثيان، وتعرق وضيق تنفس، والغذاء الصحي، والرياضة اليومية ومنع التدخين من طرق الوقاية من جلطة الشريان التاجي».