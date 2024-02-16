عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دار علوم القاهرة تنتهى من إعلان الجداول الدراسية النهائية لجميع الفرق

طلاب
طلاب

أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، عن إعلان الجداول الدراسية للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2023-2024 .

وقال الدكتور أحمد بلبولة إنه تم الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية النهائية الخاصة بطلاب الفرق المختلفة وذلك استعدادا لإنطلاق الفصل الدراسى الثانى خلال الأيام القادمة .

تعليمات هامة قبل إنطلاق الفصل الدراسى الثانى 
 

1- عدم غلق الشبابيك أوقات التهوية

2-الالتزام بحضور المقررات التى تتطلب تدريبا علميا بنسبة 30 % فى المعمل

3- يكلف كل طالب بعدة تكليفات ، يسلمها الطالب بنفسة للأستاذ الدكتور أو من يساعده و تنجز التكليفات بخط اليد .

4- تستوفى نسبة ال 30% المخصصة لكل مقرر بحضور الطالب بنفسة لتسليم التكليفات و مناقشته فيما كلف به من قبل الأستاذ 

 

 

الدكتور أحمد بلبولة الدراسى الثاني الجداول الدراسية للفصل الدراسى الثانى الفصل الدراسي الثاني دار العلوم جامعة القاهرة كلية دار العلوم جامعة القاهرة للعام الجامعى 2023-2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يهزم الأهلي 5-1 في قمة الناشئين

6.5 طن و10 أفدنة بانجو وترسانة أسلحة| تفاصيل الكشف عن جزيرة المخدرات بقلب النيل

أتمنى انتقال هذا اللاعب لـ الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يستفز جماهير الزمالك

تبدأ من 70 ألف جنيه| مفاجأة في رواتب جهاز منتخب مصر.. القائمة الكاملة للمرتبات

ظاهرتان جويتان.. والأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة

قرار عاجل ضد سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه

بنسبة 100%.. أسطورة ليفربول يفجر مفاجأة عن رحيل محمد صلاح للسعودية

أسعار السجائر ترتفع في مصر بدءًا من اليوم السبت 17 فبراير

ترشيحاتنا

بريطانيا تستدعي الدبلوماسيين الروس بعد وفاة نافالني

انقطاع المياه يؤثر على 4 قرى في الواسطى لمدة 10 ساعات

مياه الآبار شريان الحياة لـ البدو قاطني التجمعات الصحراوية في مطروح

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في انقلاب ربع نقل بصحراوي المنيا

فيديو صادم.. هندي يقطع رأس زوجته ويسير بها إلى الشرطة| جريمة شرف

6 أطفال وحلم مزعج .. أبرز تصريحات دينا الشربيني مع محمود سعد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير .. هيفاء وهبي تستعرض جمالها بفيديو جديد

طعمها حكاية.. طريقة عمل سلطة خضراء بدون طماطم

وجبات مجانية وغرف نوم.. لن تصدق ماذا تقدم شركة مايكروسوفت للموظفين؟

إسكارف على الشعر .. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالة جديدة

فيديو

أوهمنهن بالعمل في السينما.. كواليس استدراج الفتيات لمكتب كاستينج بالجيزة

محمد شاكر خضير: ياسمين صبري شخصية غير متوقعة وهذا سبب نجاحها في طريقي

تحذير عاجل من هيئة الأرصاد بشأن الطقس الساعات المقبلة.. ماذا سيحدث؟

مصر مش محمد صلاح | حسام حسن يثير الجدل مجددًا .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ