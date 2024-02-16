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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هيفاء وهبي تثير الجدل بالأحمر الصارخ

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام؛ لتهوس متابعيها بأنوثتها وجرأتها.

وبدت هيفاء وهبي بفستان كب مُجسم باللون الأحمر الناري، ومصنوع من قماش الستان، ومكشوف فوق الركبة،؛ ليبرز نحافة خصرها وقوامها الممشوق، وانتعلت حذاء مكشوف مليء بالتطريزات، وملتف حول ساقيها.


ووضعت هيفاء وهبي مكياجًا ناعمًا، فزينت وجنتيها ببلاشر باللون النود الناعم، وأبرزت جمال عينيها بالكحل والماسكرا؛ وأحمر شفاه باللون الوردي الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها.


 


يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي فيلم "رمسيس باريس" بطولة محمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ومحمودحافظ، وسميرة مقرون، ومصطفى خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، وأحمد كشك، وسامى مغاوري،وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمدخالد موسى، وتوزيع “سينرجى فيلمز”. 

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذهالرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندمايقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون. 

 

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IMG_٢٠٢٤٠٢١٦_٠٢١٧٤٨

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