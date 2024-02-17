إذا ظهرت هذه الأعراض|أخصائي تعديل سلوك يوضح متى يجب التوجه بطفلك للطبيب

أكدت الدكتورة هبة إسماعيل، أخصائي تعديل السلوك، أن الطفل الهادئ يعتبر من الشخصيات التي ينبغي أن يسلط عليها الضوء، لأنه بذلك يعتبر من الشخصيات المقلقة، موضحة أن الطفل الذي يعبر عن مشاعره وله سلوك حركي لا يعتبر شخصية مقلقة.

سلوك حركي مفرط أو سلوك هادئ زيادة عن الطبيعي

وقالت “إسماعيل”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع على فضائية “دي ام سي”، تقديم الإعلامية داليا أشرف، إنه عندما يكون الطفل يعاني من فرط الحركة، ففي هذه الحالة يجب التوجه إلى الطبيب لمعالجة سلوك الطفل، سواء كان سلوكا حركيا مفرطا أو سلوكا هادئا زيادة عن الطبيعي، لأن الطفل في هذه الحالة معرض للخطر.

وأوضحت أخصائي تعديل السلوك أنه على الآباء والأمهات توجيه الطفل بطريقة صحيحة ولسلوك أفضل إلى التصرفات السليمة وكيفية التعامل مع المواقف والأحداث.