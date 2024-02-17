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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشهد مهيب.. تشييع جثمان مريم مجدى ضحية زوجها في الدقهلية

الفقيدة
الفقيدة

شيع الآلاف من أهالى قرية رأس الخليج  ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية عقب   جثمان مريم مجدي الطفيلي ٣١ عاما والتى راحت ضحية زوجها حيث تخلص منها وعثر عليها  غارقة في نهر الراين بسويسرا أثناء تواجدها فى سويسرا  لرؤية ابنتيها اللتين تم  اختطافهما  عن طريق زوجها وفر بهن إلى سويسرا.


 وجاء تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسره بمدينة شربين عقب أداء صلاة الجنازة عليها  بمسجد الرحمة بالمدينة.
وتعود الواقعة عقب  حدوث  خلاف بين المجنى عليها مريم وزوجها وليد وقام على إثرها باختطاف ابنتيهما وسافر إلى سويسرا فقررت السفر وراءه لرؤية ابنتيها حتى انقطع عنها الاتصال ومع أسرتها فى ٣١ يناير الماضى لمدة عشر ايام إلى أن  عثرت  الأجهزة الأمنية السويسرية  عليها غارقة في نهر الراين واتهمت أسرتها زوجها بالتخلص منها حتى  أصدرت الشرطة السويسرية بيانًا أكدت خلاله القبض على زوجها “وليد أمير”  32 عامًا، نظرًا لتمركز الشكوك والاتهامات حوله خاصه أنه الوحيد. المستفيد من وراء ذلك.

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أجهزة الأمنية الشرطة السويسرية بمحافظة الدقهلية جثمان مريم مجدي الطفيلي تشييع جثمان ضحية زوجها محافظة الدقهلية

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