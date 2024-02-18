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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كيفية مشاهدة حفل بافتا مباشرة من لندن الليلة

جوائز بافتا
جوائز بافتا

 أعلنت قناة الثقافية عن حصولها على حقوق الناقل الحصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) لحفل توزيع جوائز BAFTA السينمائية المرموقة 2024، ومن المزمع أن يُبث الحفل من قاعة المهرجانات الملكية في لندن (London’s Royal Festival Hall) يوم اليوم الأحد 18 فبراير، في ليلة مليئة بالأجواء الساحرة والعروض المذهلة التي تعكس أفضل ما في جعبة السينما البريطانية والعالمية.
 

يقدم الحفل هذا العام الممثل ديفيد تينانت (David Tennant)، الشهير بتنوع أدواره وأدائه الآسر، فيما ستكرّم جوائز EE BAFTA الإنجازات السينمائية الاستثنائية، وتحتفي بالأداء العالي والحرفية التي قدمتها السينما خلال العام الماضي، مع تسليط الضوء على الجوانب الإبداعية ورواية القصص من خلال المحتوى.
 

ومن ضمن أبرز العروض المرتقبة خلال ليلة توزيع الجوائز، تقديم المغنية البريطانية صوفي إليس بيكستور  Sophie Ellis-Bextor أغنيتها الشهيرة "Murder on the Dancefloor"، وذلك بعد مرور أكثر من عقدين على إصدارها، حيث عادت الأغنية مؤخراً لتحقق شعبية هائلة بفضل فيلم "سولتبورن" (Saltburn)، ملهمةً أعداداً لا تحصى من مقاطع الفيديو عبر (تيك توك)، وحاصدة مكانة متقدمة على القوائم العالمية للأغنيات الأكثر انتشاراً. 

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ويمثل اعتلاء صوفي إليس بيكستور مسرح حفل توزيع جوائز EE BAFTA هذا العام محطة بارزة في تاريخ هذه الأغنية، وما حققته من نجاح أفضى إلى عودتها مجدداً إلى صدارة الأغنيات الضاربة بعد نحو عشرين عاماً على إصدارها.ومن المرتقب أن ينطلق الحفل تمام الساعة 5.45 مساءً بتوقيت جرينتش (8.45 مساءً بتوقيت السعودية) ابتداءً من فعالية مرور النجوم على السجادة الحمراء، وما تحمله من أجواء ساحرة وإطلالات مبهرة، حيث يقدم هذه الفعالية كل من كلارا أمفو (Clara Amfo) وأليكس زين (Alex Zane). 

ينطلق بعد ذلك حفل توزيع الجوائز الرئيسي في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت جرينتش (10 مساءً بتوقيت السعودية).من جانبها تبث قناة الثقافية الحفل كاملاً بما في ذلك فعالية السجادة الحمراء وتوزيع الجوائز، وذلك بموازاة بثهما رقمياً كذلك عبر منصة "شاهد" المنضوية تحت مظلة "مجموعة MBC".   

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