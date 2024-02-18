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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ينافس سامسونج .. تعرف على أحدث موبايل موتورولا ببطارية 6000 مللي أمبير

هاتف موتورولا Moto
هاتف موتورولا Moto G24 Power

استطاعت شركة موتورولا الأمريكية خلال الفترة الأخيرة السيطرة على حصة سوقية معتبرة في سوق الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة والتي تسيطر عليها سامسونج وشاومي، حيث أطلقت الشركة نهاية الشهر الماضي واحد من أفضل هواتفها للشباب. 

يعد هاتف موتورولا Moto G24 Power أفضل هواتف الشركة وأحدثها في الأسواق، حيث يضم عددًا من المواصفات الكبيرة منها بطارية عملاقة ومعالج قوي وكاميرا مميزة. 

وحصل هاتف Moto G24 Power على شاشة من نوع LCD عالية الدقة قياس 6.56 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وكاميرا مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.  

يحتوي هاتف Moto G24 Power على بطارية بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة، ومزودًا بشاحن بقوة 33 وات على الرغم من دعم الشحن بقوة 30 وات، ومنفذ من نوع USB-C ومكبرات صوت استريو ودعم Dolby Atmos.

يعمل هاتف Moto G24 Power بمعالج من نوع MediaTek Helio G85 من إنتاج شركة ميديا تيك، وأحدث نظام تشغيل Android 14 ، مع ترقية واحدة مضمونة لنظام التشغيل و3 سنوات من التحديثات الأمنية.        

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