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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب شجار قبلي.. مصرع 53 شخصا في بابوا غينيا الجديدة بكمين

بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة

أعلنت الشرطة المحلية في بابوا غينيا الجديدة، اليوم الاثنين، عن مقتل ما لا يقل عن 53 شخصا في اشتباكات قبلية في مناطق المرتفعات الشمالية، وفقا لوكالة رويترز.

وأفادت رويترز نقلا عن مصادر أمنية، أن الاشخاص الذين قتلوا تم قتلهم في كمين في إقليم إنجا، وذلك بسبب شجار قبلي كبير.

وفي وقت سابق، قتل ما لا يقل عن 16 شخصًا في أعمال شغب شهدتها بابوا غينيا الجديدة الشهر الماضي، حيث اندلعت أعمال شغب في أكبر مدينتين بالبلاد.

وعلى جانب آخر، تعهد رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، جيمس مارب، في وقت سابق، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الخروج على القانون وأعمال الشغب.

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