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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أيقونة الزمن الجميل.. وفاة فنان سعودي شهير

عبد العزيز الهزاع
عبد العزيز الهزاع

توفي الفنان عبد العزيز الهزاع، الفنان السعودي، والمونولوجست صاحب شخصية "أم حديجان" اليوم، الإثنين، عن عمر يناهز الـ 95 عامًا، بعد صراعٍ مع المرض.

ومن المقرر أداء صلاة الجنازة على الفقيد غدا، الثلاثاء، بعد صلاة العصر في مسجد الراجحي، والدفن بمقبرة النسيم.

وسيكون عزاء الرجال في المقبرة، والنساء في مسجد الراجحي.

 

الموجّه الاجتماعي  الفنان عبد العزيز الهزاع

 

وكتب عن رحليه العديد من الفنانين ورفقاء دربه، حيث قال الكاتب حمد القاضي “انتقل لرحمة الله أ.عبدالعزيز الهزاع الفنان المعروف أو بالأحرى الموجّه الاجتماعي كما كان يرتاح لهذا اللقب بعد أن أطلقته عليه بمقال عنه”.

وأضاف “ولقد وظف ما منحه الله من تمثيل ومحاكاة كافة الأصوات في تناول القضايا والمشاكل الاجتماعية مساهما بالتوعية حولها وطرح الحلول لها، فضلاً عن إمتاعه السعوديين والخليجيين بتمثيلياته الاجتماعية والفكاهية على مدى العقود الماضية، غفر الله له وأسكنه جنة المأوى والعزاء لأولاده وأسرته ومحبيه الكُثر”.

وقال الفنان عبدالإله السناني: “قالوا رحلتَ ومانراك مغادرًا في الروح -رغم الموت- ذكركَ خالدٌ، إلى رحمة الله عبدالعزيز الهزاع”.‬⁩

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أيقونة الزمن الجميل

وتابع “طموحه وسيرته المليئة بالتحديات، مسيرة حافلة بالتميز والإبداع، رحل رائد الفن، خالص العزاء لأسرة الراحل، وللأسرة الفنية السعودية والعربية، وداعاً (أيقونة الزمن الجميل)”.

الجدير بالذكر أن عبدالعزيز الهزاع، ممثل شعبي سعودي من عنيزة في القصيم, ولد في 6 سبتمبر 1937، انتقل للعيش في الكويت في الستينات.

عمل بالكويت موظفا، وكان يتعاون مع اﻹعلام الكويتي في ذلك الوقت، كانت بداية انطلاقته من إذاعة السعودية، ثم انتقل بعدها للرياض بسبب ظروفه، لقب بعدة ألقاب من أشهرها (جماعة في رجل).

عبد العزيز الهزاع أم حديجان مسجد الراجحي

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