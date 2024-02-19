عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنطق الحجر.. قصواء الخلالي تنقل معاناة المواطنين من الأزمة الاقتصادية الحالية

الاعلامية قصواء الخلالي
الاعلامية قصواء الخلالي

عددت الإعلامية قصواء الخلالي إمكانات وموارد مصر الهائلة التي تحتاج لحين الإدارة الحكومية لإنهاء الأزمة الاقتصادية الراهنة.


وأكملت الخلالي خلال تقديمها برنامج " في المساء مع قصواء " المذاع على قناة سي بي سي  أن التقارير الدولية أشارت إلى ان الدولة المصرية بها موارد هائلة وطاقات بشرية كبيرة، ولكن غياب المسارات المحددة في استغلالها أدى إلى إهدارها.

ووجهت الخلالي لوم للحكومة بسبب استمرار الازمة الاقتصادية قائلة :" كان يجب ان يكون الاداء الحكومي افضل من الذي نراه الآن في ظل الإمكانيات والبنية التحتية الواعدة فالدولة المصرية المصرية تستحق إدارة أفضل من  الحالية ".

ووجهت سؤالا للحكومة قائلة"مين اللي غلطان لو أنتم مش غلطانين، فيما يحدث حالياً من أزمة اقتصادية".

وأكدت أن مصر لديها  إمكانات هائلة كانت تحتاج لإدارة رشيدة تعمل في مسارات متوازية مضيفة :" نحتاج العمل والتنسيق جميعا ومنع العشوائية والبيروقراطية".

واختتمت:" لماذا لم تستثمر الحكومة البنية التحتية في مصر حتى الآن؟.. وحال المصريين "ينطق الحجر" من التحديات الاقتصادية ".

موارد مصر الهائلة الإدارة الحكومية قصواء الخلالي الأزمة الاقتصادية البيروقراطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

أقل من المحلي.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

قرار عاجل في دعوى تغريم مرتضى منصور 2 مليون جنيه.. تفاصيل

صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

"مش عارف أعيش".. انهيار نجل الفنان هشام سليم من البكاء بسبب فلسطين

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

عسلية ودينا كانا في الشقة.. تفاصيل مق.تل الضابط اليمني في بولاق الدكرور

أول تعليق من أحمد حسن بعد تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي

ترشيحاتنا

تقارير عن إصابة سفينة تجارية على بعد 60 ميلا بحريا شمال جيبوتي

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان.. مناشدة مهمة من عمرو أديب

الكنيست يفشل في إقالة نائب أيد شكوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بـ«العدل الدولية»

خبير يوضح دورالتعاون بين وزارتي البحث العلمي والتربية في تحسين جودة التعليم

علامات حسن الخاتمة.. أمور تبشر أنك من الصالحين

الأونروا: لم يعد من الممكن التعرف على المدارس في شمال غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكي فاز بـ340 مليون دولار لكنه حُرِم من الجائزة.. السبب صادم

هل عالمنا له مرآة تعكس وجوهنا؟ العلماء يكتشفون سرًا مذهلا

لازم نخلى بالنا منهم .. هؤلاء المرضى الأكثر عرضة للاكتئاب

وزير الدفاع يحذر من اتساع دائرة العمليات العسكرية في قطاع غزة

فيديو

وزير الدفاع يحذر من اتساع دائرة العمليات العسكرية في قطاع غزة

قمر الثلج.. الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية هذا الشهر

إهمال وتسيب .. المطربة لينا حداد تفجر مفاجأة حول حادث ملاهي العراق

مسلسلات رمضان 2024| روجينا بملابس السجن في برومو "سر إلهي"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ