تنطق الحجر.. قصواء الخلالي تنقل معاناة المواطنين من الأزمة الاقتصادية الحالية

عددت الإعلامية قصواء الخلالي إمكانات وموارد مصر الهائلة التي تحتاج لحين الإدارة الحكومية لإنهاء الأزمة الاقتصادية الراهنة.



وأكملت الخلالي خلال تقديمها برنامج " في المساء مع قصواء " المذاع على قناة سي بي سي أن التقارير الدولية أشارت إلى ان الدولة المصرية بها موارد هائلة وطاقات بشرية كبيرة، ولكن غياب المسارات المحددة في استغلالها أدى إلى إهدارها.

ووجهت الخلالي لوم للحكومة بسبب استمرار الازمة الاقتصادية قائلة :" كان يجب ان يكون الاداء الحكومي افضل من الذي نراه الآن في ظل الإمكانيات والبنية التحتية الواعدة فالدولة المصرية المصرية تستحق إدارة أفضل من الحالية ".

ووجهت سؤالا للحكومة قائلة"مين اللي غلطان لو أنتم مش غلطانين، فيما يحدث حالياً من أزمة اقتصادية".

وأكدت أن مصر لديها إمكانات هائلة كانت تحتاج لإدارة رشيدة تعمل في مسارات متوازية مضيفة :" نحتاج العمل والتنسيق جميعا ومنع العشوائية والبيروقراطية".

واختتمت:" لماذا لم تستثمر الحكومة البنية التحتية في مصر حتى الآن؟.. وحال المصريين "ينطق الحجر" من التحديات الاقتصادية ".