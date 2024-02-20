الجيش الأوكراني: هجوم روسي بعشرات المسيرات على البلاد

قال الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إن روسيا أطلقت 23 طائرة بدون طيار على أوكرانيا ، خلال الليل، إلا أن دفاعاته الجوية دمرتها جميعها.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال الجيش على تطبيق "تيليجرام" للمراسلة إنه: "نتيجة للعمليات القتالية، تم إسقاط جميع الطائرات بدون طيار ال 23 من طراز"شاهد" في مناطق خاركيف وبولتافا وكيروفوهراد ودنيبرو وزابوريزجيا وخيرسون وميكولايف".

وبالأمس، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن قواته تواجه قتالا معقدا على طول أجزاء من خط المواجهة المترامي الأطراف، مع تأثير تأخير المساعدات العسكرية الغربية على جيشه.

وعادت قوات موسكو إلى الهجوم في شرق وجنوب أوكرانيا، واستولت على أفديفكا في منطقة دونيتسك الشرقية، لتضمن أول مكسب كبير لها منذ الاستيلاء على باخموت في مايو 2023.

وقال زيلينسكي: 'الوضع صعب للغاية في عدة أجزاء من خط المواجهة، حيث ركزت القوات الروسية الحد الأقصى من الاحتياطيات'.

وكان عائداً من رحلة إلى الألوية حول مدينة كوبيانسك الشمالية الشرقية، في منطقة خاركيف على خط المواجهة.

وتابع زيلينسكي أن القوات الروسية 'تستغل التأخير في مساعدة أوكرانيا'، مضيفًا أن بلاده تواجه نقصًا في المدفعية وتحتاج إلى قدرات دفاع جوي على الخطوط الأمامية بالإضافة إلى أسلحة بعيدة المدى.