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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تامر حسني برفقة يسرا في أحدث ظهور.. شاهد

صدى البلد

شارك الفنان تامر حسني جمهوره ، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


 

وظهر تامر حسني برفقة الفنانه يسرا ونالت الصوره اعجاب الجمهور وعلق قائلا:" نهاركم كله خير يارب مين يعرف الصوره دي من اي عمل".


 

وعلق الفنان تامر حسني على تصريحات ترك آل الشيخ بتحقيق فيلم بحبك عام 2022 مليار جنيه فى المملكة العربيةالسعودية.

وكتب تامر حسني على صفحته الرسمية : خالص الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، نصرتني يابو ناصر

وأضاف: بعيداً طبعاً عن ان الرقم ده بيروح لموزعين الخارج عشان محدش يفتكر ان المنتج او الابطال بياخدوا الرقم ده، لأده رقم بيتوزع على موزعين الخارج في العالم كله و الفنان له اجر ثابت

وتابع: المهم، الكثير كان بيشكك، في ايراداتي و كتير انتقدوا الفيلم قبل ما ينزل لمجرد انه تأليفي و إخراجي و موسيقتيالتصويريه، كنت مأجل بوست احتفالي معاكوا بنجاح فيلم بحبك اللي عدا عليه سنتين حتى تعلن الجهه المختصه عنرقمه القياسي، تيجي بقى من ابو ناصر نفسه امام العالم كله، ليثبت ان كان كلامي صح و اني مش بقول غير الحق ولامضطر اقول غير الحق

الفنانة يسرا الفنان تامر حسني المستشار تركي آل الشيخ مستشار تركي آل الشيخ معالي المستشار تركي ال الشيخ نجاح فيلم بحبك

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