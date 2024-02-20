مصرع و إصابة 15 شخصا.. أسماء ضحايا حادث تصادم زراعي البحيرة

شهد الطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية الزراعي صباح اليوم الثلاثاء، حادث تصادم بين سيارتين أمام قرية الحجناية التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، مما نتج عنه مصرع 6 أشخاص في الحال، وإصابة 9 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي

وحصل موقع صدي البلد علي أسماء المصابين وهم: إسماعيل عبد العظيم إسماعيل من الغربية 40 سنة، أحمد محمد عبد العليم 21 سنه من الاسكندرية، صابرين علي حامد 42 سنة من الغربية، أحمد محمد البدري 20 سنة من الاسكندرية، سهير نبيل علي حسن 42 سنة، من الاسكندرية، مصباح السيد محمد علي 49 سنة من الغربية طنطا، إبراهيم يحيى محمد الكلاف 42 سنة من الغربية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي بالطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية اتجاه القاهرة، أمام قرية الحجناية التابعة لذات المركز، مما نتج عنه مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إلى مكان الحادث، وتبين وقوع تصادم بين سيارتين، وتم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وأسفر عنه وفاة 6 أشخاص و إصابة 9 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور وجروج متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته .