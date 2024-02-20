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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بـ زراعي البحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

شهد الطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية الزراعي صباح اليوم، الثلاثاء، حادث تصادم بين سيارتين أمام قرية الحجناية التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ما نتج عنه مصرع 6 أشخاص في الحال، وإصابة 9 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي بالطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية اتجاه القاهرة، أمام قرية الحجناية التابعة لذات المركز، ما نتج عنه مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

حادث تصادم بين سيارتين بمحافظة البحيرة 
حادث تصادم بين سيارتين بمحافظة البحيرة 
حادث تصادم بين سيارتين بمحافظة البحيرة 
حادث تصادم بين سيارتين بمحافظة البحيرة 
حادث تصادم بين سيارتين بمحافظة البحيرة 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إلى مكان الحادث، وتبين وقوع تصادم بين سيارتين، وتم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وأسفر عنه وفاة 5 أشخاص تم نقلهم إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.

كما أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور وجروج متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

 

 

 

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