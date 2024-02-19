ضبط عدد من المخالفات التموينية فى قطاعي الأعلاف والوقود بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز أبو حمص، أسفرت عن ضبط 33 طن أعلاف داخل مصنع أعلاف يعمل بدون ترخيص من هيئة التنمية الصناعية وبدون سجل صناعي، وبدون ترخيص من وزارة الزراعة ومجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، كما تم ضبط كميات من السولار تقدر بـ 2000 لتر بأحد محطات الوقود غير مرخصة بمركز الدلنجات، حيث يقوم صاحبها بتجميع وبيع السولار في السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، هذا وقد تم التحفظ علي المضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.