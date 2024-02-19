تموين البحيرة: ضبط 400 عبوة مواد غذائية فاسدة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن :-

بمركز إدكو تم ضبط ١٠ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز آخر لعدم الإحتفاظ بسجل الزيارات.

وبحملات مماثلة بمركزى إيتاى البارود وكفرالدوار تم ضبط ١٠٥ كجم كبدة منتهية الصلاحية و مخبز لحيازتة كمية من السكر مجهولة المصدر و ٦ محلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم مذبوحه خارج المجازر الحكومية و كمية من الأدوات البيطرية و المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية.

وبمركز شبراخيت تم ضبط ٢٠ إسطوانة غاز داخل مزرعة دواجن تستخدم فى غير الغرض المخصص لها و ٤٠٠ عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية و نصف طن أسمنت و١٠ كجم سكر وطن أسمدة مجهول المصدر، كما تم تحرير ١٠ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وبمركزى بدر و الرحمانية تم ضبط مخبز لتجميعه ٥ شكائر دقيق بلدى مدعم و ١٣ مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبز لعدم نظافة أدوات العجين و ٤ مخابز لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين بالإضافة لتحرير ٦ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و محضر ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.