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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة يضبط 44 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء

تموين البحيرة
تموين البحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز البلدية أسفرت بمركز كوم حمادة تم ضبط مخبز تصرف فى 27 شيكارة دقيق بلدى مدعم ومخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات.

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انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ6 لتنمية المهارات الإشرافية بجميع الجهات الحكومية بالبحيرة

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لقاء توعوي حول مواجهة المشكلة السكانية بمركز إعلام دمنهور

وبحملة مماثلة بمركز الدلنجات تم ضبط 10 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن 3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز لعدم الاحتفاظ بميزان حساس كما تم تحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز.

وبمركزى الرحمانية و دمنهور تم ضبط مخبزين قاما بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 28 جرام و 29 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين و 3 مخابز تصرفوا فى 17 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة و مخبز قام بانتاج خبز ناقص الوزن و 3 مخابز لتوقفهم عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف ..

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة التموين والتجارة الداخلية الرقابة التموينية المخابز البلدية إنتاج خبز ناقص الوزن حملات تموين خبز غير مطابق للمواصفات حملات تموينيه غير مطابق للمواصفات

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