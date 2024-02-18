تموين البحيرة يضبط 44 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز البلدية أسفرت بمركز كوم حمادة تم ضبط مخبز تصرف فى 27 شيكارة دقيق بلدى مدعم ومخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات.

وبحملة مماثلة بمركز الدلنجات تم ضبط 10 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن 3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز لعدم الاحتفاظ بميزان حساس كما تم تحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز.

وبمركزى الرحمانية و دمنهور تم ضبط مخبزين قاما بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 28 جرام و 29 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين و 3 مخابز تصرفوا فى 17 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة و مخبز قام بانتاج خبز ناقص الوزن و 3 مخابز لتوقفهم عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف ..

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.