لقاء توعوي حول مواجهة المشكلة السكانية بمركز إعلام دمنهور

نظم مركز إعلام دمنهور برئاسة ميرة الحناوي، لقاء توعويا حول مجهودات الدولة المصرية فى مواجهة المشكلة السكانية بمدرسة عمر الوكيل الثانوية للبنات بدمنهور بحضور شيماء حلمى مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة دمنهور وفضيلة الشيخ سعد مصطفى كبير أئمة بإدارة أوقاف دمنهور و نجلاء بلبع مدير إدارة التنمية المستدامة بالإدارة التعليمية بدمنهور.

وتناول اللقاء، جهود الدولة للحد من مشكلة الزيادة السكانية من خلال تنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية للتحكم في النمو السكاني وتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات تنموية لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة، بهدف تحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على مكانة الأسرة في الإسلام فهي البناء الأساسي للمجتمع، وتحثنا الشريعة الإسلامية على حفظ كيان الأسرة والاهتمام بها وتوفير الحماية والرعاية لأفرادها.