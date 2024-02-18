تموين البحيرة : ضبط 13 مخبزا ومعمل ألبان مخالفين للاشتراطات

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية برئاسة الحسينى أبوعيانة بالتنسيق مع تموين الرحمانية والإدارة الصحية والطب البيطري بالرحمانية بتنفيذ حملات مكبرة على المخابز ومراكز تجميع الألبان أسفرت عن ضبط ٧ مخابز بلدية مدعمة قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و ٥ مخابز بلدية مدعمة لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و٦ مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وكذا وزن وسعر وقطر الرغيف و٨ مخابز بلدية لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز و مخبز بلدى لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين .

كما تم ضبط معمل ألبان مخالف للإشتراطات الصحية وإعدام 125 لتر لبن بالإضافة إلى تحرير ٣ محاضر عدم حمل شهادة صحية و ٣ محاضر بيئية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.