انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ6 لتنمية المهارات الإشرافية بجميع الجهات الحكومية بالبحيرة

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على أهمية تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل سرعة إنجاز الأعمال اليومية التى يقوم بها الموظفون، وذلك من خلال تكثيف الدورات التدريبية وتنمية قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية لبناء جهاز إداري كفء وفقاً لأهداف إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر٢٠٣٠ .

وانطلقت فاعليات الأسبوع التدريبي السادس من مبادرة " محو الأمية الرقمية وبناء القدرات" التي تنفذها مديرية التنظيم والإدارة برئاسة داليا عثمان حيث تبدأ الدورة الثالثة من فن التعامل مع الجمهور بالإضافة إلى بداية الدورة الأولى من برنامج تنمية المهارات الإشرافية.

وأشار حسنين محمد حسنين مدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب الإدارى إلى أن الدورات تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنمية المهارات السلوكية فى التعامل مع المواطن، كما تستهدف بناء صف ثانى من القيادات القادرة على تولى المسؤلية من خلال تنمية المهارات السلوكية والشخصية للمتدربين .