بتر الساقين.. سقوط فتاة أسفل القضبان بالبحيرة

شهد مركز إيتاي البارود واقعة مؤسفة أسفر عن إصابة فتاة ببتر في الساقين حيث سقطت أسفل قطار محطة قطار ايتاى البارود - رصيف القاهرة بمحافظة البحيرة .

تلقي مأمور إيتاي البارود يفيد إصابة فتاة بجروح خطرة وقطع في ساقيها، بعد سقوطها أسفل قطار "ايتاى البارود - رصيف القاهرة " .

كشفت التحريات أن الفتاة تدعي "أمينه عبد الباسط ، 20سنة ، مقيمة بمركز إيتاي البارود " ، سقطت أسفل القطار، مما أسفر عن إصابتها وقطع قدمها و تم نقلها لمستشفى إيتاي البارود لتلقى العلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.