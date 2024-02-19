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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بتر الساقين.. سقوط فتاة أسفل القضبان بالبحيرة

إصابة فتاة ببتر في
إصابة فتاة ببتر في الساقين بالبحيرة

شهد مركز إيتاي البارود واقعة مؤسفة أسفر عن إصابة فتاة ببتر في الساقين حيث سقطت أسفل قطار محطة قطار ايتاى البارود - رصيف القاهرة بمحافظة البحيرة .

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تلقي مأمور إيتاي البارود يفيد إصابة فتاة بجروح خطرة وقطع في ساقيها، بعد سقوطها أسفل قطار "ايتاى البارود - رصيف القاهرة " .

كشفت التحريات أن الفتاة تدعي "أمينه عبد الباسط ، 20سنة ، مقيمة بمركز إيتاي البارود " ، سقطت أسفل القطار، مما أسفر عن إصابتها وقطع قدمها و تم نقلها لمستشفى إيتاي البارود لتلقى العلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

البحيرة اصابة فتاة سقوط فتاة مركز إيتاي البارود محطة قطار

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