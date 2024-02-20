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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حسن أبو الروس يكشف لصدي البلد أسرار خاصة عن أغنية حرة يا فلسطين

حسن أبو الروس
حسن أبو الروس

كشف الفنان حسن أبو الروس لصدي البلد عن أغنية الجديدة "حره يا فلسطين"  المقرر عرضها اليوم   الساعة 6 مساء .
وأضاف حسن أبو الروس قائلا أن جميع أرباح هذا العمل سيتم تقدميها كمساعدة لاخواننا في فلسطين معبراً أن هذا أقل ما يمكننا تقديمه  

 يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن ابو الروس كانت مسلسل حالة خاصة.

مسلسل حالة خاصة من بطولة  غادة عادل وطه الدسوقى وأحمد طارق وحسن ابو الروس وضيف الفنان أحمد أمين كضيف شرف في الحلقة الأولى .

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في ندوة صدى البلد.. حسن أبو الروس يكشف أصعب مشاهد حالة خاصة

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول شخص يعاني من التوحد يقرر التقدم للعمل في مكتب محامية شهيرة .

آخر أعمال حسن أبو الروس

وحقق حسن أبو الروس نجاحا كبيرا من خلال شخصية عز في مسلسل حالة خاصة، الذي عرض موخراً، وضم العمل عدد كبير من النجوم، أبرزهم: طه دسوقي، غادة عادل، هاجر السراج، وئام مجدي، علي السبع، أحمد طارق، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول نديم شخص مصاب بالتوحد ويريد أن يعمل محامي في مكتب محاماة كبير، وبالفعل يعمل في مكتب أماني النجار ـ غادة عادل، وخلال الأحداث يحب رام الله ـ هاجر السراج، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

 

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