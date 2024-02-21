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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2024.. دنيا المصرى شريرة في حق عرب أمام العوضي

دنيا المصرى
دنيا المصرى

تشارك الفنانة دنيا المصرى في دراما رمضان المقبل 2024 خلال مسلسلين، الأول هو "حق عرب" مع أحمد العوضى، والثانى "بيت الرفاعى" والعملين مقرر عرضهما على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان، وكشفت دنيا في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء عن تفاصيل مشاركتها في المسلسلين.

وقالت دنيا المصرى أنها تجسد فى "حق عرب" شخصية سميحة وهى فتاة شعبية وابنة رياض الخولى في الأحداث، والشخصية حقودة وشريرة لأبعد الحدود "شيطانة" بمعنة الكلمة، مشيرة إلى أنها تعتبر هذا الدور سيكون نقلة كبيرة بالنسبة لها وتعتبره من أهم الأدوار التي قدمتها خلال مشوارها الفني.

وتابعت دنيا المصرى أنها تظهر في مسلسل "بيت الرفاعى" بدور  "داليا" زوجة أحمد رزق، موضحة أن الشخصية مركبة وبها تفاصيل كثيرة جداً نظراً لتداخلها وسط الصراعات الدائرة في عائلة الرفاعى، مؤكدة على أهمية التجربة بالنسبة لها خاصة بالعمل مع أحمد نادر جلال والنجم أمير كرارة.

مسلسل "حق عرب" بطولته دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير. وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن دنيا المصرى يعرض لها حالياً مسلسل "بين السطور" على قناة ON، والعمل مأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، سلمى أبو ضيف وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، عمرو جمال، سلوى محمد على، محمد الصاوى

أحمد العوضى أحمد رزق الفنانة دنيا المصري بيت الرفاعي دنيا المصري مسلسل حق عرب

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