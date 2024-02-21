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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على تفاصيل مسابقات الدورة الجديدة من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

صورة من مؤتمر مهرجان
صورة من مؤتمر مهرجان الإسماعيلية

أعلن الناقد عصام زكريا عن مسابقات مهرجان الإسماعيلية فى دورته الجديدة والتى تحمل رقم 25 وتقام فى الفترة بين 28 فبراير وحتي 5 من شهر مارس القادم.

وتحتوى مسابقات المهرجان على 121 فيلما من 62 دولة وهم : الأرجنتين، الأردن، البرازيل، البرتغال، الدنمارك، السودان، السويد، الصين، المجر، المغرب، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة، النرويج، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان، إندونيسيا، إيران، إيطاليا، أرمينيا، أسبانيا، ألمانيا، أوكرانيا، بلجيكا، بنما، بنين، بوركينا فاسو، بولندا، تشيلي، تونس، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جنوب افريقيا، جورجيا، روسيا، رومانيا، سوريا، سويسرا، شيلى، صربيا، غينيا بيساو، فرنسا، فلسطين، فنلندا، قطر، كرواتيا، كندا، كوريا الجنوبية، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لبنان، ليبيا، ليتوانيا، مصر، موريتانيا، نيبال، هاياتي، هولندا.

مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما. 

مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة 20 فيلما. 

مسابقة الأفلام الروائية القصيرة 20 فيلما. 

مسابقة أفلام التحريك 18 فيلما.

 مسابقة أفلام الطلبة 17 فيلما.

كان مهرجان الإسماعيلية قد أطلق مؤخرا البوستر الخاص بالدورة الـ 25 والذي قام بتصميمه الفنان التشكيلي أحمد اللباد و استلهم فكرته من  العرض السينمائي وأجواء الظلام الموجودة في قاعات عرض الأفلام وسحر إضاءة أجهزة العرض كذلك طيور النورس أشهر طيور الإسماعيلية .

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة د.حسين بكر ويترأس الدورة ال25 الناقد عصام زكريا. 


ويعد مهرجان الإسماعيلية واحدا من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام الوثائقية والقصيرة حيث انطلقت أولي دوراته عام 1991. 

 

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