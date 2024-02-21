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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

يسرا اللوزي ضمن السباق الرمضاني القادم ببطولة مسلسل صلة رحم

صلة رحم
صلة رحم

تشارك الفنانة يسرا اللوزي في بطولة مسلسل صلة رحم، والذي يعتبر من أبرز الأعمال المنتظرة في السباق الرمضاني لعام 2024. يتميز المسلسل بقصة مشوقة تتناول صراعات عائلية حيث تقدم يسرا شخصية هايدي، وهي شخصية مركبة لديها مزيج معقد من العواطف المتناقضة.

يشارك في بطولة المسلسل النجم إياد نصار وأسماء أبو اليزيد، علي الطيب، دنيا ماهر، من تأليف محمد هشام عبية مؤلف مسلسلي بطلوع الروح والإمام، وإخراج تامر نادي مخرج مسلسل المتهمة.
 

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بوستر المسلسل الذي نشرته الفنانة يسرا اللوزي على صفحتها الشخصية، يحمل طابع الغموض والإثارة، حيث يظهر فيه النجم إياد نصار ومن خلفه كل من يسرا اللوزي وأسماء أبو اليزيد، وكل منهما حامل ممسكة ببطنها وتعطي ظهرها للأخرى في إشارة لتنافس ما بينهما أو تشابه بين حالتيهما. وبأسفل البوستر يقف رجل من ظهره في ممر أشبه بممرات المستشفى ليلاً، ليتركنا ذلك في ترقب شديد وانتظار للصراع الذي سيقدمه المسلسل.

أحدث أعمال يسرا اللوزي فيلم ليلة العيد الذي عُرض في يناير الماضي بدور العرض السينمائية، ويدور في إطار درامي حول قضايا المرأة، من خلال معاناة عدة سيدات يتعرضن لمشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن. وتشارك يسرا اللوزي في بطولة الفيلم أمام النجمة يسرا وريهام عبد الغفور، سيد رجب، عبير صبري، نجلاء بدر، هنادي مهنا، ومن ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد عبد الله.

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