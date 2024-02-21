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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صبا الرافعي تتحدث لـ«صدى البلد» عن مشاركتها في مسلسل وبينا معاد

صدى البلد

قالت الفنانة صبا الرافعي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنها سعيدة جدا بنجاح مسلسل “وبينا معاد” الجزء الثاني، ونجاح دورها، مشيرة إلى أنه مسلسل جميل وناجح من الجزء الأول. 

وأضافت صبا الرافعى: “بقدم في المسلسل شخصية دينا مهندسة ديكور وبتقلب شوية أحداث في البيوت، وكواليس العمل كانت لطيفة جدًا، وأغلب المشاهد مع محمد سليمان ومدحت صالح وشيرين رضا ووفاء صادق، وبحب مدحت صالح جدًا وكنت مبسوطة وهو شخصيته جميلة، وشيرين رضا ممتازة وخطيرة، الفريق كله جميل”.

وتابعت: “حبيت شخصية دينا جدا، وهي موجودة كثير في الحقيقة”.

ويعرض مسلسل "وبينا ميعاد 2" يوميا من السبت إلى الأربعاء، فى تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة dmc.

المسلسل بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.

ودارت أحداث الجزء الأول حول عائلتين، هما عائلة (حسن) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد، وعائلة (نادية) التي طلقها زوجها وترك لها أربع بنات، لنرى كيف تعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، قبل لقائهما وبعده.

أما عن أغنيتها “حبك خطر”، فقالت صبا الرافعي إنها تتحدث عن فتاة تقول لرجل متزوج “حبك خطر”.

وطرحت الفنانة صبا الرافعي أغنيتها الجديدة “حبك خطر” عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من كلماتها وألحان وتوزيع خالد نبيل.

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