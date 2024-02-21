طارق فهمي: مصر لها مصداقية كبيرة في الطرح السياسي لجرائم إسرائيل| فيديو

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المرافعة التاريخية لـ مصر أمام محكمة العدل الدولية جاءت في توقيت مهم، مؤكداً أن مصر وثقت جرائم إسرائيل على مدار 75 عاماً.

مصر بدأت مرحلة نزع شرعية إسرائيل في المحاكم الدولية

وأضاف طارق فهمي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر أعادت تقديم القضية الفلسطينية إلى الوجة الدولية، لافتاً إلى أن مصر فضحت جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.



وأشار الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى، أن مصر لها مصداقية كبيرة في الطرح السياسي لجرائم إسرائيل، و هي دولة جوار إقليمي و متضررة من الأعمال الإجرامية التي قامت بها إسرائيل، مضيفاً أن مصر بدأت مرحلة نزع شرعية إسرائيل في المحاكم الدولية.