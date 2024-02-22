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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنشاء أندية صغيرة.. تعاون بين الشباب والاتحاد العربي للتسويق الرياضي

صدى البلد

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالسيدة لجينة بنت محسن بن حيدر درويش، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي (Asmia). وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والاتحاد، وتمحورت المحادثات حول مشروع جديد قدمه الاتحاد بعنوان "Asmia mini club".

تهدف فكرة هذا المشروع الجديد إلى إنشاء أندية صغيرة بتمويل وتنفيذ أعضاء الاتحاد، حيث ستعمل شركات متخصصة في هذا المجال على تنفيذ هذه الأندية. ويهدف المشروع إلى أن يكون متنفسًا لأفراد الأسرة المصرية، ومن المخطط تنفيذ عشر نسخ من هذه الأندية المستحدثة. وقد أعرب وزير الشباب والرياضة عن تقديره للدعم والرعاية التي قدمها الاتحاد لبعض أنشطة وفعاليات الوزارة.

أكد وزير الشباب والرياضة، أهمية الشراكات في تطوير الرياضة ودعم الشباب، وهذا اللقاء يمثل فرصة رائعة لتبادل الأفكار والتصورات حول مشروع "Asmia mini club" الذي يهدف إلى إنشاء أندية صغيرة تعمل على توفير بيئة رياضية مشجعة للأسر المصرية

 

وفي سياق آخر، تمت دعوة وزير الشباب والرياضة لحضور حفل تدشين المقر الجديد للاتحاد في القاهرة، مما يعكس حجم التعاون المتنامي بين الوزارة والاتحاد في تعزيز الرياضة والشباب في مصر.

حضر اللقاء أيضًا كل من: محمد سعيد مازن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ومحي معروف، رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار، ومحمود فوزي، مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة.

جدير بالذكر إلى أن هذا اللقاء يعزز التعاون والشراكة مع الجهات المعنية في المجال الرياضي، وذلك في إطار تحقيق أهداف تطوير الرياضة ودعم الشباب في أنحاء الجمهورية.

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