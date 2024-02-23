برلماني: مشروع رأس الحكمة يقضى على الأزمة الاقتصادية

قال النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة، خطوة كبيرة لاستعادة النمو الضخم والقضاء على ازدواج سعر الصرف والخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، مضيفا أن أهمية الصفقة الاستثمارية الكبرى، تتمثل في توفير الآلاف من فرص العمل وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتوفير سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة.

أوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن الآثار المباشرة للصفقة الاستثمارية الكبرى، تنعكس في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، وانخفاض معدل البطالة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وتحقيق التنمية الاقتصادية للدولة المصرية، قائلا: الحكومة وبتوجيهات الرئيس السيسي تسير على الطريق الصحيح تماما لإحداث انفراجة اقتصادية والخروج من الازمة الراهنة.

وصف عضو مجلس النواب، الصفقة الاستثمارية الكبرى التى أعلنت عنها الحكومة، بأنها نجاح جديد للدولة المصرية وجهودها المتواصلة للخروج من الأزمة الاقتصادية اعتمادا على ما تملكه الدولة من موقع جغرافي ولوجيستي يجذب الاستثمارات من كافة أنحاء العالم، وبما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، مشددا أن هذه الصفقة تساهم في خلق حالة من الانتعاشة الاقتصادية المرتقبة وبالأخص فيما يتعلق بتوفير سيولة دولارية والنقد الاجنبي اللازم.

واختتم أحمد الخشن، أن مصر تسير بخطوات واضحة للقضاء على الأزمة الاقتصادية، سواء بمثل هذه الصفقات الاستثمارية الكبرى، أو قرب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أو عبر برنامج طموح للطروحات الاقتصادية، مضيفا: الأزمة الاقتصادية مجرد وقت والدولة المصرية ستتجاوزها.