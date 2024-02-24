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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: توصيل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالقرى والمراكز

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة الصحة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية توصيل الخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة للمواطنين في كافة ربوع المحافظة بشكل لائق ومميز فضلاً عن توفيرها في  أقرب نقطة لأماكن إقامتهم أو تواجدهم في المناطق النائية والبعيدة وتنفيذ المبادرات الرئاسية الخاصة بقطاع الصحة بالقرى وهو الذي يعكس حرص الدولة والحكومة على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وعدم اقتصارها على المنشآت الصحية فقط تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى  للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

وأشار إلى ضرورة العمل على توحيد الجهود المبذولة لزيادة الوعي بخدمات تنظيم الأسرة والحرص على توفير الخدمات للمناطق المحرومة ذات الكثافة السكانية العالية .

 جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط والدكتورة صفاء محمود مدير مستشفى الصدر بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وقد تناول اللقاء  استعراض ما تم تنفيذه من القوافل الطبية والمبادرات الرئاسية في القطاع الصحي على مستوى المحافظة والتي تم تنفيذها ،فضلاً عن الجهود المبذولة في التنسيق والتعاون مع المستشفيات الجامعية وهيئة التأمين الصحي، كما ناقش آخر المستجدات بخصوص المنشأت الصحية (المستشفيات والوحدات الصحية) سواء الجاري انشائها وتطويرها واحلالها وتجديدها بالمراكز والقرى.

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وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ فعاليات وحملات وقوافل طبية وعلاجية على أعلى مستوى من الجودة في كافة المناطق وخاصة الأولى بالرعاية و الأكثر احتياجاً فضلاً عن المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي كمبادرة 100مليون صحة و100 يوم صحة والقضاء على قوائم الانتظار والكشف المبكر على الأمراض السارية وصحة المرأة وفحص الأمراض المزمنة والكشف والتحليل على أمراض السكر والضغط وأمراض السمنة و.. وغيرها بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأكد متابعته المستمرة لفعاليات وعمل مديرية الصحة وإداراتها المختلفة سواء بجولاته الميدانية أو اجتماعاته الدورية أو زياراته المفاجئة أو بالتقارير التي تصل إليه من اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمواطني المحافظة بالمستشفيات والوحدات الصحية وذلك حرصاً على صحة المواطنين وحفاظاً على سلامتهم.

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