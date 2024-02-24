تركيب عدادات مياه القاهرة أون لاين

​أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية تطبيق التكنولوجيا الحديث فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والاعتماد بشكل كامل على التحول الرقمى فى الخدمات التى تقدم للمواطنين، والتى تشمل الفواتير وتركيب العدادات وأعمال الصيانة وجودة المياه وترشيد الاستهلاك ومتابعة المحطات والخطوط والشبكات والحفاظ على البنية الأساسية.

من جانبه، قال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إنه تم الانتهاء من تفعيل خدمة تلقى طلبات التعاقد على عدادات المياه أونلاين من خلال اتصال العميل على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو موبايل، ويتم تسجيل بياناته الشخصية ويتلقى رسالة نصية تحتوى على رابط خاص به لرفع المستندات المطلوبة للتعاقد وتحويلها لمركز خدمة العملاء المختص لإتمام التعاقد دون الحاجة لذهاب العميل لمركز خدمة العملاء أكثر من مرة، ما يوفر الوقت والجهد وإنهاء الخدمات فى سرعة ويسر.

وأوضح مصطفى الشيمى أنه تم وضع خطة شاملة لتطوير الخدمات التى تقدمها الشركة وفقاً لرؤية الدولة المصرية 2030، لخدمة العملاء من خلال العمل الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى كل القطاعات.

وأضاف أن الشركة نجحت فى الانتهاء من تأهيل العديد من الطلمبات والمعدات وإعادة تشغيلها وإدخالها الخدمة من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة ووجود قاعدة بيانات كاملة لكل محتويات المحطات.

ونوه إلى أن الشركة وفرت على موقعها الرسمى www.gcwc.com.eg وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى Facebook عبر الرابط التالى facebook.com/GCWCeg دليلا إرشاديا يوضح خطوات إتمام التعاقد أونلاين بالتفصيل.