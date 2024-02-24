محافظ أسيوط: ضبط 10 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم ضبط 10 طن أسمدة مدعمة داخل احد المخازن بمركز صدفا قبل بيعها في السوق السوداء ، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة ،موجهًا بتكثيف الحملات بصفة يومية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة لمنع بين الأسمدة المدعمة الخاصة بالجمعيات الزراعية في السوق السوداء وضبط المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم واحالتهم إلى النيابة العامة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب بالدعم المخصص للمزارعين وعدم التهاون مع مثل تلك المخالفات لمنع تكرارها خاصة التي تضر بمصلحة المواطن وتعوق وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.



كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين لتكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة التجارية بصورة مفاجئة للتأكد من وصول السلع المدعمة لمستحقيها وإحكام السيطرة على الأسعار ومكافحة ظاهرة الغش التجارى والمتلاعبين بالسلع المدعمة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال الاستغلال المواطنين من قبل بعض ضعاف النفوس المتاجرين بحقوق وصحة المواطنين والتلاعب بالأسعار ومنع أي تجاوزات قد تحدث وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة وتطبيق القانون بكل حزم .



وترأس خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا حملة مكبرة بمشاركة محمد إبراهيم مدير إدارة تموين صدفا ومباحث التموين ،وتحت إشراف ممدوح حماد وكيل وزارة التموين ،حيث تم ضبط 10 طن أسمدة مدعمة خاصة بوزارة الزراعة ومحظور بيعها أو الإتجار فيها داخل أحد المخازن الخاصة بأحد المواطنين بقرية عزبة مبارك التابعة لقرية اولاد الياس بمركز صدفا قبل بيعها في السوق السوداء وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، كما تم تكثيف الحملات المفاجئة لضبط الأسواق وقمع الغش والتدليس والتلاعب في مجال السلع المدعمة ضمانًا لوصول الدعم لمستحقيه .